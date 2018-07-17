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Куратор темы: Обликоморале
§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Что , встреча и по немцам ударила?))

Вроде стороной прошло, но новостные сводки настораживают:)
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот Медный пусть с ними и занимается. во флуде офтопе.

Я с утра, ради интереса, заглянул. Чел сам на сам общается, выкладывает фотки. Правда, Витал там ему не даёт окончательно погнать, даже пишет ему что-то.
"Мы в ответе за тех, кого приручили!" Как он там, бедняжка?
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