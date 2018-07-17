Цитата: Обликоморале:

Вот Медный пусть с ними и занимается. во флуде офтопе.

Я с утра, ради интереса, заглянул. Чел сам на сам общается, выкладывает фотки. Правда, Витал там ему не даёт окончательно погнать, даже пишет ему что-то.

"Мы в ответе за тех, кого приручили!" Как он там, бедняжка?