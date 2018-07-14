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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33166
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто решил, что наш бизнес стал настолько идеален, что надо советоваться с ним? Иначе как объяснить правило, по которому акимат должен консультироваться с бизнесом при введении предельных цен на социально значимые товары?
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§ Обликоморале
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:

А это тут при чем?
Огурцы были ваши и вполне возможно не китайцами выращенные. :lol:
Тебе по факту сказанно, однако.
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§ Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10776
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не надо говорить о том, о чем ты не видел..

Чего я не видел? Или я, по-твоему, не представляю себе климат через 300 км отсюда? Или в мае-начале июня можно на Урале каким-то другим образом получить огурцы, кроме тепличных?
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Или я, по-твоему, не представляю себе климат через 300 км отсюда? Или

Я не про то, я про теплицы, они не везде выдают одинаково..
Дискуссионный вопрос но это больше к растиеневодам или как их там..
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§ Мишаня
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 567
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 17.07.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А это тут при чем?

Это флуд ;-)
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§ Жомартович
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Жомартович


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 28.06.18
Отправлено: 17.07.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то, что сегодня сделано в Казахстане уже признано брендом и то, что наши предприниматели активно участвуют в социалке, создают рабочие места и действительно выпускают качественную продукцию.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31673&start=15#comment_1

Вот тут я соглашусь, наша визитная карточка Баян сулу, ДЕП, Жас канат -2006 и другие.
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§ Жомартович
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Жомартович


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 28.06.18
Отправлено: 17.07.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бизнес вообще вещь сложная мне кажется. Но круто когда есть люди которые хотят реализоваться в той или иной сфере. Когда дело идет, и открываются рабочие места.
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§ Мишаня
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 567
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 17.07.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жомартович:
действительно выпускают качественную продукцию

Я всегда с собой беру видеокамеру (тут BBCode почему-то не зачеркивает текст) Баян-Сулу. Еще Рахат, с удовольствием!

[Исправлено: Мишаня, 17.07.2018 - 13:18]
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§ Мишаня
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 567
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 17.07.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жомартович:
Но круто когда есть люди которые хотят реализоваться в той или иной сфере

Круто - когда и МОГУТ!
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§ Трэвэл
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 14:37
Комментарий удален модератором.
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§ Трэвэл
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жомартович:

Вот именно... А ещё мы должны гордиться, что наша продукция пользуется большим спросом в соседних странах.
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§ Обликоморале
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жомартович:

Баян-Сулу, вообще с советских времен бренд. Спасибо, что не развалили как другие производства.
Качество у ДЕПа, уже давно не очень.
И то что вы тут перечислили, считаете что за 27 лет это много?
Не смешите, ради бога.
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§ Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
но в Свердловской области после их выращивания - безжизненные участки земли с марсианским оттенком почвы. Даже сорняк не растет. Китайцы стараются

Я как-то по объездной вокруг Самары поехал. Так китайцы все поля со стороны Алексеевки и до Кряжа (а это приблизительно 20 км) целлофаном накрыли. При въезде на поле стоит халабуда, собранная непонятно из чего. Они там живут. Снабжают Самару зеленью. Вот только что-то подозрительно быстро у них всё спеет. Ну его нафиг, китайскую химоту кушать!

[Исправлено: Ваш земляк, 17.07.2018 - 21:24]
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ну его нафиг, китайскую химоту кушать!

А где гарантии, что не китайская? Разве что в три дорога, а что на самом деле?
Как у нас биопродукты, с соседних полей. В чём разница, в цене естно ;-)
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§ Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Баян-Сулу, вообще с советских времен бренд. Спасибо, что не развалили как другие производства.

Я в Самаре видел магазинчик, где продают исключительно казахстанскую кондитерку. Жалею, что не зашёл. Но скоро буду в тех краях, обязательно зайду. А ещё я как-то, лет пять назад, в соседнем магазине увидел рудненский "Тан"! Скупил весь. Так меня продавщица начала спрашивать, чего это я весь его скупил. Я посоветовал ей попробовать наш рудненский и российский, точнее, самарский. Она потом провела дегустацию и сказала, что рудненский НАМНОГО лучше! Лучшее из того, чем они торгуют. Жаль, что больше его не завозили(((.
Печалька...
Кстати, цена была не слишком высока, в пределах нормы.
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