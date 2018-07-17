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Куратор темы: Обликоморале
§ Медный
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2390
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сразу видно любителя домино..

на кой сдалось вообще это представление? тихо по домашнему разобрались там у себя где то... )))

главное чтобы народ физкультурой занимался а не поднятием кружек пенного за просмотром ногомячистов и прочего...
что-то не вижу я особого интереса у наших одухотворённых граждан к шахматам ))) о вкусах не спорят, но всё же :lol:
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§ alex_60
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
на кой сдалось вообще это представление?


ты ВАПЩЕ о чем?
и да, кто вылез из под тебя.
такой чепухи давно не читал.
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§ Vital
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5857
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.07.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опля! У нас новенькая красивая форумчанка появилась
Ух ты))) :lol: жемчуг. На фото нече так. ;-)

[Исправлено: Vital, 17.07.2018 - 13:57]
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§ Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Ну так давай продвигай в свет ЗОЖ, шахматы, шашки( по ним у нас даже есть спец с чампионом).
Никто не против, велком.
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§ Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
ещё скажете что мир был до и после ЧМ-2018

Мир вокруг ЧМ крутился, супротив своей оси.
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§ Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Опомнился, ахахахъ.
Я же тебе уже писал-обрати на нее внимание. :lol:
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§ Vital
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5857
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.07.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не видел. Жемчуг а как вам зовут? Где живете? Телефон? Адрес?

;-)
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§ Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

В личку ей постучи. :lol:
И не такими вопросами с порога. 8-)
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§ Сыкымы
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 17.07.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В личку ей постучи.

Главное, чтоб потом не разочаровался... Не думаю, что кто-то из форумчан ставит на аватарку свои личные фото ;-)
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
шашки( по ним у нас даже есть спец с чампионом).

Да не дай Бог!
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Жемчуг а как вам зовут? Где живете? Телефон? Адрес?

Смотри! Лиля не простит! Татарки - они уж очень ревнивые!
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Есть тут один защитник руко///опов обездоленых в бандане, говорит его фото.
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мир вокруг ЧМ крутился, супротив своей оси.

После встречи Путина с Трампом, походу в состояние центрифуги опять входим.
США не по детски прёт :lol:
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Да не дай Бог

Вот Медный пусть с ними и занимается. :lol: во флуде офтопе.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Что , встреча и по немцам ударила?))
Благо до нас вроде волна ударная пока не долетела.
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