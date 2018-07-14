Цитата: Обликоморале:

Баян-Сулу, вообще с советских времен бренд. Спасибо, что не развалили как другие производства.

Я в Самаре видел магазинчик, где продают исключительно казахстанскую кондитерку. Жалею, что не зашёл. Но скоро буду в тех краях, обязательно зайду. А ещё я как-то, лет пять назад, в соседнем магазине увидел рудненский "Тан"! Скупил весь. Так меня продавщица начала спрашивать, чего это я весь его скупил. Я посоветовал ей попробовать наш рудненский и российский, точнее, самарский. Она потом провела дегустацию и сказала, что рудненский НАМНОГО лучше! Лучшее из того, чем они торгуют. Жаль, что больше его не завозили(((.

Печалька...

Кстати, цена была не слишком высока, в пределах нормы.