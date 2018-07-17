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≡ Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33166
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 июля “НГ” обратила внимание на то, что сосны, высаженные вдоль проспекта Кобланды батыра, стали уступать по высоте растущей рядом траве. Гадать о том, как эту проблему будут решать коммунальные службы, долго не пришлось.
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* Гога
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.07.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сажать на до так , а не прутики втыкать !
*Так, например, машина для пересадки деревьев выполняет следующие действия:

Готовит лунку для посадки дерева;
Аккуратно и бережно выкорчевывает (выкапывает) дерево с комом земли, при этом корневая система остается в сохранности;
Доставляет дерево с землей на новое место посадки;
Сажает дерево в новой лунке и при желании оператора корректирует его положение;
Кроме того, он позволяет проводить плановую подрезку корневой системы для улучшения ее состояния и последующего правильного формирования.*
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* Гога
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.07.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://youtu.be/pRoVFWu9wj8[/video]
Лучше один раз потратиться - но только не в Костанае .
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§ Алиса
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.07.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
шоб взамен кажного скошенного саженца 5 посадили и года два ухаживали

А сосна весьма дешева- где-то встречала предложение- что-то в районе 5-10 тнг саженец.
Вопрос еще и в том: нафига сосна в городе? Она тут мучается от пыли. И человек от нее пользы не получает- ни тени, ни кислорода. В городе, по моему, лиственные деревья нужны. Когда город начинался наши предки не дураки были, когда сажали лиственные.
Хотя о чем Я? У нас умники есть, лучше "знающие" что надо и оченама активно облагораживающие город.
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§ Артем Марусич
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 35
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 17.07.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опыту предков был так себе - сплошной тополь с кучей пуха. Тень - да, была бонусом.
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* drakon
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14130
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
сплошной тополь с кучей пуха. Тень - да, была бонусом.

А сейчас ни - пуха, и ни - бонуса :lol:
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§ Обликоморале
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
тополь с кучей пуха.

Две недели всего то. :lol:
Цитата:
drakon:
сейчас ни

Ну так у нас с тополями, бонусом и другие деревья уничтожают под корень. :lol:
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§ Сыкымы
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Сыкымы


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Сообщений: 166
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 17.07.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну так устройся туда и выполни ту работу не так рук...по...

А как насчёт того, что человек должен ХОРОШО делать ту работу, за которую ему платят?
Цитата:
211:
ни один работяга не нравится

Вот работяги-то как раз свою работу делают хорошо и претензий никаких к ним нет, только благодарность за их труд. А от рукож**ов получаешь только вред и испытываешь досаду за бессмысленно потраченные время и деньги.
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* 211
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
как насчёт того, что человек должен ХОРОШО делать ту работу, за которую ему платят?

Хм..
Хорошо платят..
Максимум 120 евро, это с премиями..
За такие Плохие деньги он должен пахать Хорошо?
Кстати ты видел какой там контингент отбирают, чтобы не платить Хорошо?
И эти несчастные люди с утра до вечера и так пашут, запивая по вечерам от усталости Горькой..
И они за эти Плохие деньги считаю что работают Хорошо..
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* 211
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2889
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне если бы платили как платят в Германиях по 3000 евро за 8ми часовой рабочий день, 22 дня в месяц, премии, всякие надбавки и пенсии, да я бы бросил все хаты и пошел бы сам косить..
Бабло..
А тут на себя работаешь и заработать никак не можешь, что уш говорить о них, которым и задерживают зп и не платят, говоря что тот забухал и еще не заплатив выкидывают оттуда?
Когда мы наконец научимся ценить труд очень бедных людей?
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§ elektron
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мне если бы платили как платят в Германиях по 3000 евро за 8ми часовой рабочий день, 22 дня в месяц

За такую работу и копейки никто не заплатит, выгонят в шею. А за труд, что службы города проводят, многие и 1000 чистыми на руки не получают, но работу делают добросовестно. Потому как лучше ни как чем так. А за 3000 и выше будешь или горбатится на стройке, домов, дорог и пр. или нужно иметь образование и уметь кой чего. Как минимум. Бывают редкие исключения :-P
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§ Сыкымы
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 17.07.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
...Когда мы наконец научимся ценить труд...

Цитата:
112:
...Денег нужно сперва заслужить..

Двойные стандарты 112-211? Или откровенное лицемерие? Или очередное словоблудие? Или желание эпатировать читателей?
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§ elektron
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
сплошной тополь с кучей пуха.

Да красота была! :lol: Не ну в крайнем случае Алма-атинских тополей насадить можно было. "Мальчиков" или наоборот не в курсе. Но высокие и красивые!
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§ Ваш земляк
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
алга, или как там.

:lol: :lol: :lol: Ну что ты так?! А вдруг и правда случится чудо?!
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§ Ваш земляк
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
хотя всё правильно... название Кобыланды батыра в стране великой степи с соснами никак не ассоциируется.

Браво! Уж лучше бы ковыль посадили. Чтобы соответствовал.
Но вот у меня вопрос. Пока Кустанай был Кустанаем - всё росло и не пропадало. Но как только стал Костанаем, то сразу почему-то всё перестало расти и приживаться. Что случилось?!
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§ Обликоморале
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Цитата:
Сыкымы:

Кому вы тут что поясняете, ему лишь бы на вентелятор накидать.
А сам детей за похлебку и еще куринный шашлык, на даче работать припахивает.
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