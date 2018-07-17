Цитата: 211:

Ну так устройся туда и выполни ту работу не так рук...по...

А как насчёт того, что человек должен ХОРОШО делать ту работу, за которую ему платят?

Цитата: 211:

ни один работяга не нравится

Вот работяги-то как раз свою работу делают хорошо и претензий никаких к ним нет, только благодарность за их труд. А от рукож**ов получаешь только вред и испытываешь досаду за бессмысленно потраченные время и деньги.