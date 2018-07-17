Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12859





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5475

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:20 Цитата: 211:



Чего нет того?

То что у тебя есть?

Да упаси боже быть в чем то на тебя быть похожим.

Ты я как посмотрю, везде где не появляешься , устраиваешь бедлам.

Постишь фотки деревенские, вот и пости.

Не лезь в высшую материю, не смеши.