Цитата: Обликоморале:

шоб взамен кажного скошенного саженца 5 посадили и года два ухаживали

А сосна весьма дешева- где-то встречала предложение- что-то в районе 5-10 тнг саженец.

Вопрос еще и в том: нафига сосна в городе? Она тут мучается от пыли. И человек от нее пользы не получает- ни тени, ни кислорода. В городе, по моему, лиственные деревья нужны. Когда город начинался наши предки не дураки были, когда сажали лиственные.

Хотя о чем Я? У нас умники есть, лучше "знающие" что надо и оченама активно облагораживающие город.