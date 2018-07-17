/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33165
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 июля “НГ” обратила внимание на то, что сосны, высаженные вдоль проспекта Кобланды батыра, стали уступать по высоте растущей рядом траве. Гадать о том, как эту проблему будут решать коммунальные службы, долго не пришлось.
Читать новость

§ Гога
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.07.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сажать на до так , а не прутики втыкать !
*Так, например, машина для пересадки деревьев выполняет следующие действия:

Готовит лунку для посадки дерева;
Аккуратно и бережно выкорчевывает (выкапывает) дерево с комом земли, при этом корневая система остается в сохранности;
Доставляет дерево с землей на новое место посадки;
Сажает дерево в новой лунке и при желании оператора корректирует его положение;
Кроме того, он позволяет проводить плановую подрезку корневой системы для улучшения ее состояния и последующего правильного формирования.*
Профайл

§ Гога
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.07.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://youtu.be/pRoVFWu9wj8[/video]
Лучше один раз потратиться - но только не в Костанае .
Профайл

§ Алиса
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.07.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
шоб взамен кажного скошенного саженца 5 посадили и года два ухаживали

А сосна весьма дешева- где-то встречала предложение- что-то в районе 5-10 тнг саженец.
Вопрос еще и в том: нафига сосна в городе? Она тут мучается от пыли. И человек от нее пользы не получает- ни тени, ни кислорода. В городе, по моему, лиственные деревья нужны. Когда город начинался наши предки не дураки были, когда сажали лиственные.
Хотя о чем Я? У нас умники есть, лучше "знающие" что надо и оченама активно облагораживающие город.
Профайл

§ Артем Марусич
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 35
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 17.07.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опыту предков был так себе - сплошной тополь с кучей пуха. Тень - да, была бонусом.
Профайл

* drakon
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14130
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
сплошной тополь с кучей пуха. Тень - да, была бонусом.

А сейчас ни - пуха, и ни - бонуса :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5475
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
тополь с кучей пуха.

Две недели всего то. :lol:
Цитата:
drakon:
сейчас ни

Ну так у нас с тополями, бонусом и другие деревья уничтожают под корень. :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 99
Пользователей: 1
Всего: 100

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх