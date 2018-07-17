211 Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1195





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2886

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:31 Цитата: Добринцофф:

зря,чугуняки вообще то хорошие батареи,может

Да думал, для дома само то, а вот промывать их, потом "тречожить" с пробками, если что то прожигать их и красить, они бэушные дороше новых алюминивок обойтись могут..

Как например с натяжным потолком..

Или выровнять, то да се, получится много дороже, чем облепить клеенкой..