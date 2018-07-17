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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 80 из 80«1...787980
Куратор темы: 211
§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Gartenhaus-,он называется.
Там хранятся всякие инструменты

У меня у родича есть типа такого.
Сперва был просто контейнер..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот он кстати желтеньким обделанный.
С железного гаража сделали и обшили..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идем немного дальше..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спальня уже готова..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другой ракурс..



Вообще то раннее хотел их соединить и подключить диагональю, но что то там пообщался и там среди слесарей, сделал так..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чугунные батареи как и железная дверь, дружно уезжают на деревню..
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§ Добринцофф
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6125
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.07.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Чугунные батареи как и железная дверь, дружно уезжают на деревню..

А зря,чугуняки вообще то хорошие батареи,может быть не такие эстетичные ,но для центрального отопления самое то.
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§ Добринцофф
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6125
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.07.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик как воду пустишь отпишись пож. потекли или нет.
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Марик как воду пустишь отпишись пож. потекли или нет.

Одну вроде пустили хату, ниче, а на этих как сантехники, они могут август выждать, когда ССГПО на проверку отопление что то там делает и отключает циркуляцию и горячую воду..
Может сразу повезет подключат..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
зря,чугуняки вообще то хорошие батареи,может

Да думал, для дома само то, а вот промывать их, потом "тречожить" с пробками, если что то прожигать их и красить, они бэушные дороше новых алюминивок обойтись могут..
Как например с натяжным потолком..
Или выровнять, то да се, получится много дороже, чем облепить клеенкой..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечером чугун грузить, придется спину то поднадрывать..
Эх, где мои 17..
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