сайлау курманов Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2810

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:03 несколько лет назад в рудном по улице 50 лет октября были высажены 220 штук молодых сосен, тогда была мысль стырить пару саженцев для личного подворья , но все некогда было. , однако весной прижившиеся деревья подвергли засухе и все они благополучно умерли . Осенью весь сухостой выкопали и увезли прочь . , что самое интересное , в местной социальной группе что-то было в тему , вроде городской зеленцех передал на баланс дорожникам , а у тех поливалок не оказалось