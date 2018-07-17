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≡ Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33165
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 июля “НГ” обратила внимание на то, что сосны, высаженные вдоль проспекта Кобланды батыра, стали уступать по высоте растущей рядом траве. Гадать о том, как эту проблему будут решать коммунальные службы, долго не пришлось.
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§ alex_60
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 800
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
алга, или как там.
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§ Мишаня
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Мишаня


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Сообщений: 567
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 17.07.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гадать о том, как эту проблему будут решать коммунальные службы, долго не пришлось
Как это знакомо! А был ли мальчик?
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§ szhemchug
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
szhemchug


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 10.06.18
Отправлено: 17.07.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая же " петрушка " в северо-западном микрорайоне. Выбирают самый морозный день в период поздней осени и привозят саженцы ,последний раз были сосенки. Приезжайте ,полюбуйтесь - проспект Чекмарёва ,весь в погибших ,жёлтых ёлочках. Там кто в ЖКХ на озеленении работает ,как их назвать в плане знаний ботаники и биологии "далёкие или не далёкие ". Куда дели специалистов ??? Вредители какие то там ,только такое о них складывается мнение...
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§ Алиса
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4251
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.07.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае

это песня.....

PS: ржу под столом :lol: :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5472
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваще надо этих горегазонокасиьщиков наказать, вкупе с их руководителем.
Тех которые трын-траву косили-физически- шоб взамен кажного скошенного саженца 5 посадили и года два ухаживали :lol:
Руководителя финансово, шоб он эти саженцы купил и своем горепокосчикам предоставил.
Кстати, потом тоже шоб в течении двух лет следил, холил, лелеял молодую поросоль.
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§ yudjin
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5433
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.07.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
страна рукож...ых припадочных лесорубов с газонокосилкой в руках...
только суровое наказание... можно порка хвойными ветками возможно исправит диагноз.
хотя всё правильно... название Кобыланды батыра в стране великой степи с соснами никак не ассоциируется.
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§ yudjin
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5433
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.07.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
szhemchug:
Куда дели специалистов ???

умерли, уехали... единицы не подпускают к работе.
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§ Undead
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 949
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 17.07.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обращали внимание, как выглядят деревья перед домами в так называемых "богатых кварталах", например перед особняками в Военном городке? Пышут здоровьем, ибо владельцы домов заинтересованы в этом, и обеспечивают саженцам должный уход.
А в чём заинтересованы озеленители проспекта?
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§ сайлау курманов
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2810
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.07.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
несколько лет назад в рудном по улице 50 лет октября были высажены 220 штук молодых сосен, тогда была мысль стырить пару саженцев для личного подворья , но все некогда было. , однако весной прижившиеся деревья подвергли засухе и все они благополучно умерли . Осенью весь сухостой выкопали и увезли прочь . , что самое интересное , в местной социальной группе что-то было в тему , вроде городской зеленцех передал на баланс дорожникам , а у тех поливалок не оказалось
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§ 211
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
страна рукож...ых припадочных лесорубов с газонокосилкой в руках...

Ну так устройся туда и выполни ту работу не так рук...по...
Тебе ни один работяга не нравится в жизни и ты им всеми недоволен..
Ну так думаю покажешь пример?
Начнешь с работы дорожника, закончишь Газонокосильщиком..
Кстати фильм есть известный про него..
Он умный стал после газонокосилки то..
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* Гога
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.07.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования



Вроде несколько лет назад покупали 1 или 2 деревопересадочные машины , была заметка в НГ . Интересно , куда они делись ? И почему их не применяют?
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§ 211
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Граждане..
Не путайте город и деревню однака..
Вчера вот наслаждался там..
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* Гога
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.07.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 211
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все там..
Ауу!
Тут тебе и сосенки и сосны и березы..
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