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§ NG.kz
Назарбаев: Акционеры откатывали деньги, нам не нужно огромное количество банков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33165
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Банки - это деньги. Деньги - это экономика. Экономика - это благосостояние людей. Люди идут в эти банки, считая, что это государственная система. А на самом деле мошенники обманывают," - заключил Президент.
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§ alex_60
Re: Назарбаев: Акционеры откатывали деньги, нам не нужно...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 800
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Я требую от тебя после этого, не должно допускаться безобразия!" - заключил Президент.///

похоже будет один банк в стране.
и название его известно..
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§ Обликоморале
Re: Назарбаев: Акционеры откатывали деньги, нам не нужно...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5472
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, как в том же Китае нельзя, вернуть всех воров на Родину. Деньгу изъять из офшоров и прочих зарубежных банков. Недвижимость и прочее конфисковать. У Китая получается, чем мы хуже.
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§ alex_60
Re: Назарбаев: Акционеры откатывали деньги, нам не нужно...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 800
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У Китая получается, чем мы хуже.


мы же на Сингапур как бы , как эталон.
Ли Куа́н Ю
там за семечки тоже штраф 500 долларов.
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§ Обликоморале
Re: Назарбаев: Акционеры откатывали деньги, нам не нужно...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5472
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну в Сингапуре тоже по головке воров не гладят.
И нету такого повального кумовства.
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§ pro100tak
Re: Назарбаев: Акционеры откатывали деньги, нам не нужно...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 17.07.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заре становления олигархического капитала в РК кто бы заморачивался получением доходов в виде дивидендов на свою ДОЛЮ акций? Pro100 доля должна быть такой, чтоб позволяла влиять на вопросы выдачи безвозвратных займов. А то прибыль к распределению, дивиденды, делиться с миноритариями. Да еще и к середине следующего года.
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§ сайлау курманов
Re: Назарбаев: Акционеры откатывали деньги, нам не нужно...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2810
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.07.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то я не пойму никак , если банк разворовали , нахрена его восстанавливать вливая туда народные деньгиКод:
БТА Банк разворовали - 6-7 миллиардов долларов, до сих пор восстанавливаем. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31704
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§ pro100tak
Re: Назарбаев: Акционеры откатывали деньги, нам не нужно...
pro100tak


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Сообщений: 83
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 17.07.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
БТА Банк разворовали - 6-7 миллиардов долларов, до сих пор восстанавливаем
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31704#771905
БТА нет уже практически. Для судебных дел против известного персонажа какая-то часть осталась. Об этом восстановлении идет речь. Лучшая часть (без проблемных активов) через ККБ уже в ... там, где надо.
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§ 211
Re: Назарбаев: Акционеры откатывали деньги, нам не нужно...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня зашел в банк К, который перекупил банк Н, то есть теперь это один банк от Народа будет и был неприятно удивлен, что теперь, после того как банк К стал банком Н, автомат с каждой операции берет плату за операцию..
Шутили мы там, Это по нашему, по Народному..
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