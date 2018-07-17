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≡ Экс-игрок "Ливерпуля" и "Реала" перешел в "Тобол"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-игрок "Ливерпуля" и "Реала" перешел в "Тобол"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33165
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние пять лет Лескано провел в России, защищая цвета "Енисея", "СКА-Хабаровска" и "Анжи". В последнем сезоне в составе махачкалинцев он провел 19 матчей в российской премьер-лиге и забил пять голов.
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§ Горожанин_kst
Re: Экс-игрок "Ливерпуля" и "Реала" перешел...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 17.07.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на Месси чё не хватило?
Постеснялись бы суммы трансферов озвучивать, команда ещё не частная вроде, а такие деньги швыряет направо и налево.Нехорошо это на чужие жировать.
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§ Сабыр
Re: Экс-игрок "Ливерпуля" и "Реала" перешел...
Сабыр


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Сообщений: 14
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детям на операции нет денег,а на Хуана есть.. И чот не думаю я что это сугубо частные инвестиции ;-) Интересная страна Казахстан..
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* Гога
Re: Экс-игрок "Ливерпуля" и "Реала" перешел...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.07.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это при пустых трибунах ! И какая зарплата ? И когда уже своих воспитанников мы увидим в команде ?
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§ Сергей_я
Re: Экс-игрок "Ливерпуля" и "Реала" перешел...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2512
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.07.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Детям на операции нет денег,а на Хуана есть..

в этом весь Казахстан. Для того, что б начали делать детям операции, за счет государства, нужно чиновнику дать откат. Иначе по-другому не работает. Поэтому и собираем всем миром, всей страной по крохам
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