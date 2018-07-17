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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 800
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пелена с глаз надеюсь упала у всех.
ху есть ху.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5472
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Опять чушь какую то несешь.
При чем тут Дракоша?
Ты пургу несешь, пугаешь, стучишь, угрожаешь, а виноваты все остальные.
Бред какой то. :lol:
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§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
При чем тут Дракоша

Согласно Соглашению..
Там все описано.
Да и просто по человечески..
Но у вас того нет..
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