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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 79 из 80«1...77787980»
Куратор темы: 211
§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Нафига радиатор возле унитаза?
Та же ногу поставить некуда.
Придётся поперёк садиться

Да там пол такой холодный, само то обогрев провести под полом, но это столько работы.
Первый этаж, отопление сверху идет, и по забитым стоякам не доходит почти.
Вот полотенчик стояк смотрю один новый..
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§ bgb
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.07.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

мдааа... отопление серьезное. соседние дома не посадишь? ;-)
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
отопление серьезное. соседние дома не посадишь

Они меня все посадили..
Сколько можно..
Если б хотя бы соседи стояки вместе поменяли..
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* drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14129
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера - начали ремонт крыши на домике.

Жара - сильная.Толь сорвали,старую,
теперь начнём укладывать - новую. Короче-
затратили 2 часа. Вечерком всё доделаем... :lol:
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§ alex_60
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 800
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ремонт крыши на домике.


вонона как.
у нас это называпи сарай, или туалет на улице.
а в гамбурге , в ауле рядом точнее.,
это домик.
хорошо хоть не вилла.
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* drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14129
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
хорошо хоть не вилла.

Gartenhaus-,он называется.
Там хранятся всякие инструменты,
зимня резина для машины храниласью
Сейчас поставил - всесезонную... :lol:
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начинаем пристреливать..



Зал
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зал кухня..



Причем вместо недостающего куска обоев клеим золотинку..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственно подвал..



Менять будем эту трубу, стояк снизу, ключи у слесарей взял..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то старые рисунки в подвале..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще подвал..
Вкручиваю сюда лампочку, заволявшуюся в машине..



Ищем куда подключить утюжок..
Вроде нашли, если розетка рабочая..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Параллельно пристреливаем третью батарею..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и четвертую..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пятая спальня



Ну и шестая ванна, уже есть тут..
Всего шесть и полотенчик..
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2879
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На повышение на пару градусов всего, ушло тысяч 150 примерно..
Может немного больше..
Профайл
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