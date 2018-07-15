211 Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1171





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2879

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:49 Цитата: Добринцофф:

Нафига радиатор возле унитаза?

Та же ногу поставить некуда.

Придётся поперёк садиться

Да там пол такой холодный, само то обогрев провести под полом, но это столько работы.

Первый этаж, отопление сверху идет, и по забитым стоякам не доходит почти.

Вот полотенчик стояк смотрю один новый..