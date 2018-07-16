211 Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2863

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:45 Цитата: Обликоморале:



Я так понял что ровно ничего с того что ты сказал не будет?

Ну это и следовало ожидать..

Я то тут причем?

Ты сказал "проверим", просто поинтересовался каким образом..

Как всегда только на словах..

Мда уш..