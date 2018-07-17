Медный Re: Антифлуд для адекватныхъ. #61





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2390

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:06 Цитата: alex_60:

сразу видно любителя домино..

на кой сдалось вообще это представление? тихо по домашнему разобрались там у себя где то... )))



главное чтобы народ физкультурой занимался а не поднятием кружек пенного за просмотром ногомячистов и прочего...

что-то не вижу я особого интереса у наших одухотворённых граждан к шахматам ))) о вкусах не спорят, но всё же