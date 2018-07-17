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§ NG.kz
Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды батыра в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33162
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 июля “НГ” обратила внимание на то, что сосны, высаженные вдоль проспекта Кобланды батыра, стали уступать по высоте растущей рядом траве. Гадать о том, как эту проблему будут решать коммунальные службы, долго не пришлось.
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§ alex_60
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 799
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
алга, или как там.
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§ Мишаня
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
Мишаня


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Сообщений: 567
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 17.07.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гадать о том, как эту проблему будут решать коммунальные службы, долго не пришлось
Как это знакомо! А был ли мальчик?
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§ szhemchug
Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды...
szhemchug


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Сообщений: 4
Регистрация: 10.06.18
Отправлено: 17.07.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая же " петрушка " в северо-западном микрорайоне. Выбирают самый морозный день в период поздней осени и привозят саженцы ,последний раз были сосенки. Приезжайте ,полюбуйтесь - проспект Чекмарёва ,весь в погибших ,жёлтых ёлочках. Там кто в ЖКХ на озеленении работает ,как их назвать в плане знаний ботаники и биологии "далёкие или не далёкие ". Куда дели специалистов ??? Вредители какие то там ,только такое о них складывается мнение...
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