szhemchug Re: Вместе с травой скосили деревья вдоль проспекта Кобланды... #3





(Пользователи) Сообщений: 4

Регистрация: 10.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:23 Такая же " петрушка " в северо-западном микрорайоне. Выбирают самый морозный день в период поздней осени и привозят саженцы ,последний раз были сосенки. Приезжайте ,полюбуйтесь - проспект Чекмарёва ,весь в погибших ,жёлтых ёлочках. Там кто в ЖКХ на озеленении работает ,как их назвать в плане знаний ботаники и биологии "далёкие или не далёкие ". Куда дели специалистов ??? Вредители какие то там ,только такое о них складывается мнение...