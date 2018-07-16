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§ NG.kz
Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет полицию в избиении
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33162
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
35-летний житель Костаная Алексей ПЛЯСКОВСКИЙ заявляет, что 23 июня полицейские задержали его по непонятной причине в центре города и погрузили в машину, где сильно избили. В тот день в нескольких городах Казахстана были задержаны местные жители по подозрению в участии в митингах.
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§ alex_60
Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 799
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
отстоять улицу Тарана..


набор слов "профессионального ".
десять слов. не больше.
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§ 211
Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2863
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Я так понял что ровно ничего с того что ты сказал не будет?
Ну это и следовало ожидать..
Я то тут причем?
Ты сказал "проверим", просто поинтересовался каким образом..
Как всегда только на словах..
Мда уш..
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§ alex_60
Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 799
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, шарик все таки более приятное зрелище.
чем замотанное полотенцами не знаю кто..
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* Обликоморале
Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5464
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ты тут как раз и не при чем :lol:
Поэтому и не надо, повторюсь, из форума балаган устраивать.
Насчет проверим, там даже для ''одаренных'' ясно сказано.
Одену и пройдусь, туды-сюды, вечером. :lol:
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§ 211
Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2863
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.07.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Одену и пройдусь, туды-сюды, вечером

Вот!
Такого ответа я и ожидал..
А то ты да ты да что то ты там сделал 12 лет назад..
Правильно.
За себя нужно учиться наконец когда то говорить..
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* Обликоморале
Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5464
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вот!
Такого ответа я и ожидал

''Одаренный'' , я это изначально и сказал.
А до тебя только дошло что ли? :lol:
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§ Медный
Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2390
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
у меня 2 синих футболки! сожгу, наверно...

:lol: :lol: :lol: тоже решил пересмотреть гардероб

Как называется: Когда полиция терроризирует граждан за цвет футболки? :-) :-x
Кажись это называется полицейское государство.
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§ drakon
Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14128
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
:lol: :lol: :lol: тоже решил пересмотреть гардероб

У меня 4 синих рубашки.Слава богу - не купил в
Русском магазе синюю футболку,да ещё с портретом
Путина. 20 € - стоит. Есть там - белые,красные,
синие. Куплю наверное - белую... :lol:
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