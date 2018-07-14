Цитата: Ваш земляк:

Ну уж не знаю, как в Казахстане дела с ценой на хлеб обстоят, но вот у нас на северо-западе Оренбургской области булка хлеба в магазине "Пятёрочка" стоит 30-35 рублей. В пекарне стоит 20-22 рубля. А в дискаунтере "Победа" ульяновский хлеб стоит 17-19 рублей. Ульяновск от нас находится в 400-х км. За булку белого хлеба. Вот такой вот разброс.

У нас накрутка 2-3тнг максимум 5 на булку хлеба.