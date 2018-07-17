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Куратор темы: Обликоморале
* Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5453
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и немножко из печального. :lol:
АВТОВАЗ выпустил последний кузов для Приоры - производство этих моделей прекращено. Мир уже никогда не будет прежним.
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* alex_60
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#44- настроение поднялось. с утра полезно.
#45 - нет, не она.
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* alex_60
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трамп круче оказался, блин.

///Она началась с опозданием — Владимир Путин прибыл примерно через полчаса после установленного срока, но приехал в президентский дворец один: Дональд Трамп задержался еще на 20 минут. ///
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* alex_60
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но потом выяснилось, кто главный..

//После окончания разговора первым выступил Путин.///
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* alex_60
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а мяч да.
Путин подарил мяч.
Главному по Америке.
он его бросил своей. жене.
со словами .. ///Для Байрона///
она кстати в желтом была....
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* Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5453
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
она кстати в желтом была.

Хороша. :lol:
А как Лавров то смотрел. Мда. 8-)
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* alex_60
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зря он закрыл ветку. 1120 комментов.
не подумал.
а эмоций и мнений еще куча.
еще и фото ожидалось куча.
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* alex_60
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хороша.


Югославия. ее родина.
там таких...
знаю .
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§ drakon
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14125
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
она кстати в желтом была...

Хорошо,что не в синем.
Синий цвет - запрещён... :lol:
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* Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5453
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запад. Коротко о .
Поражение - написал экс-посол США Макфол.
Преступление - написали The New York Times.
Предательство - написал экс-директор ЦРУ Бреннан.
Это они о встрече Трампа с Путиным
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* Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5453
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Синий цвет - запрещён.

В Европе, Хельсинке?)) :-o
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* Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5453
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: зря он закрыл ветку

Тоже такого мнения. Хоть ЧМ и закончился, но жисть вокруг него все еще продолжается.
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