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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 09:05
Комментарий удален модератором.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Опять таксуешь.


он вроде другого и не умеет.
сидит в ломбарде крайним.
еще. или уже нет.
на днк еще проверка потом.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
позор для ветки.
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5453
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Да ладно тебе, пусть тешиться, тем более не хавчик же. :lol:
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 10:36
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1838
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.18 - 10:44
Комментарий удален модератором.
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* Rexyn
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 49
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 17.07.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напоминаю всем участникам форума: пункт 2.2.17 Соглашения:
Цитата:

Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:
2.2.17. Публичные жалобы на других участников Форума.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
глупо. и не умно.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
другие участники ,
так и скажите , ваш таксист провокатор.
чего юлите то?
запишите в правила.
а то он вами как детишками смотрю. играет.
ники, мики, туда , сюда.
и не надо тереть . мания у вас какая то.

[Исправлено: alex_60, 17.07.2018 - 11:20]
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видны у Рексуна приоритеты.
остается жить с этим.
любит обиженных жизнью . видно.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Не разрешена отправка сообщений, которые содержат:
2.2.17. Публичные жалобы на других участников Форума.


а когда он тут все гиенами назвал, это нормально.
по Рексуну.. это нормально..

[Исправлено: alex_60, 17.07.2018 - 11:24]
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* Rexyn
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 49
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 17.07.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
видны у Рексуна приоритеты.

Мой приоритет - дискуссии в рамках Соглашения.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5853
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.07.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Алекс щас нарвешся. Незя спорить со смотрящими))) остановись а то пп отберут
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем было вообще лезть в ветку.
кто ее создал. не понимаю.
все в этой ветке знают ху из ху.
НЕ ПОНИМАЮ,
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* Rexyn
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 49
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 17.07.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а когда он тут все гиена назвал, это нормально.
по Рексуну.. это нормально..

Напоминаю вам еще раз, я не модератор. Я не вычитываю все сообщения.
А если вы считаете, что кто-то нарушает Соглашение, воспользуйтесь кнопкой "Сообщить модератору". А еще есть такая вещь как личные сообщения и e-mail (ng@ng.kz).
Вы же предпочитаете публично жаловаться, нарушая тем самым правила.
Дальнейшее обсуждение этого вопроса в этой ветке закрыто. Тема не для того была создана.
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