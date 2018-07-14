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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33160
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто решил, что наш бизнес стал настолько идеален, что надо советоваться с ним? Иначе как объяснить правило, по которому акимат должен консультироваться с бизнесом при введении предельных цен на социально значимые товары?
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§ Trueman4400
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 88
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 17.07.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:Такое ощушение, что толпа ботов отметилась как по заданию. И вроде все правильно, но как под копирку написанно.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31673&start=15&1531797989
Мнения, друг мой, высказанные не зависимо друг от друга и совпадающие в позиции считается тенденцией.
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* Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10774
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
а сколько по ГОСТу должна весить булка хлеба?

Кто же тебе про ГОСТ говорит? Хотя он есть, но непосредственно масса там не оговаривается, оговаривается пористость. Я речь вёл про фирменные НД, которые поменять можно, но это не просто.
Вот и ГОСТ на хлебобулочные изделия:
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/52828/

Да и пусть даже не будет НД. Но неужели конкуренция - не аргумент, чтобы не добавлять чересчур много "разрыхлителя"?

[Исправлено: Victor Yang, 17.07.2018 - 09:43]
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6123
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.07.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ну уж не знаю, как в Казахстане дела с ценой на хлеб обстоят, но вот у нас на северо-западе Оренбургской области булка хлеба в магазине "Пятёрочка" стоит 30-35 рублей. В пекарне стоит 20-22 рубля. А в дискаунтере "Победа" ульяновский хлеб стоит 17-19 рублей. Ульяновск от нас находится в 400-х км. За булку белого хлеба. Вот такой вот разброс.

У нас накрутка 2-3тнг максимум 5 на булку хлеба.
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* Обликоморале
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5453
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.07.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Ключевое под копирку. Это тоже смотрю становиться тенденцией. :lol:
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§ Ваш земляк
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1838
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Все пекарни г. Ульяновска работают на Костанайской муке. Честно.

Да знаешь, мне как-то всё равно. Но вот только почему у них хлеб дешевле?! Даже если везут за 400 км?!
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* Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10774
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Но вот только почему у них хлеб дешевле?! Даже если везут за 400 км?!

Хех!(с). У нас рудненские огурцы в супермаркете продавались по 580, когда российские уже 200 стоили.
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* Мишаня
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 559
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 17.07.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У нас рудненские огурцы в супермаркете продавались по 580, когда российские

Возможно у вас огурцы, а не нечто темно-зеленого цвета за 200. Не знаю, как ваши огурки растут, но в Свердловской области после их выращивания - безжизненные участки земли с марсианским оттенком почвы. Даже сорняк не растет. Китайцы стараются
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