Сержант Рипли Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес? #20





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 07.07.18 (Пользователи) Отправлено: - 19:42 Цитата: Добринцофф:Очередная бредовая статья от товарища который всю жизнь прожил при социализме и никак не может свыкнуться с новой реальностью.Всё что ему не понятно вызывает гнев и отторжение,а в голове остаётся куча вопросов на которые он видимо в силу своего возраста уже не может найти ответы.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31673

Очередная бредовая статья от товарища который всю жизнь прожил при социализме и никак не может свыкнуться с новой реальностью.Всё что ему не понятно вызывает гнев и отторжение,а в голове остаётся куча вопросов на которые он видимо в силу своего возраста уже не может найти ответы.Источник:

Да.... Его трудно переубедить в чем-то, так как считается, что есть его мнение, а остальное все плохо. Как бы когда писалась статья не плохо было бы посчитать сколько людей заняты в этой сфере. Не плохо было бы осознать, что вообще сделано предпринимателями в регионе, да и в стране в целом. Но видимо это мало значит.