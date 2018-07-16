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Куратор темы: Обликоморале
§ drakon
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14124
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял,кто изменил название темы?... :-o

[Исправлено: Rexyn, 16.07.2018 - 15:46]
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§ Vital
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5852
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю.

[Исправлено: Rexyn, 16.07.2018 - 15:47]
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§ Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5442
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Вроде нет, инфы очень мало.
Вкратце.
*******************
На чемпионат мира по болотному футболу собирается ежегодно около 300 команд - в разные годы туда приезжали команды из Финляндии, России, Швеции, Норвегии, Дании, Польши, Германии, Франции, Италии, Испании, Турции, Швейцарии, США, Англии, Голландии, Бельгии и даже с Ямайки.

Турнир проходит в шести категориях - мужской профессиональной и любительской, женской профессиональной и любительской, смешенной и так называемой фрик-лиге, где участники играют в смешных костюмах. В каждой команде шесть игроков на поле - пять полевых и вратарь - и до девяти запасных.

Как вид спорта футбол на болоте сравнительно молодой - он начался с идеи финского лыжника Эса Ромппайнена. Тот в 1996 году решил, что игра в футбол на топкой болотистой почве станет отличным упражнением для его партнеров по лыжным гонкам. Первый чемпионат Финляндии прошел уже на следующий год - в 1997 году. В 2000-м турнир приобрел статус чемпионата мира.
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§ Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5442
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не понял,кто изменил название темы?

А что тут было?)
Смотрю и вас модератор подправлял. :lol:
Ой, даже не модератор, а прям админ.

[Исправлено: Обликоморале, 16.07.2018 - 16:12]
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§ Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5442
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Виталя, давай еще фоток, разныхъ.
У тебя же там тыщЫ.
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§ Vital
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5852
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Там много не хороших))) незя их суда. Завтра еду на экскурсию в петегорф. Могу вечером скинуть. Знаменитый петродворец.
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§ Vital
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5852
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Хош на васап накидаю. Тут канитель такая. С этим радикалом.пока загрузил пока разгрузил. Пол жизни проходит меж глаз. ))))
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§ Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5442
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Можно ссылки выкладывать, если нехорошие. :lol:
За ссылы не банят вроде.))))
Ватсап, ватсапом, но я жеж не один хочу лицезреть красоты Питера и его окресностей.
Или ты хочешь на меня возню с радикалом повесить?)))
Взялся уж коль за гуж, не говори что не дюж. 8-)
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§ Сергей_я
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2511
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.07.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Взялся уж коль за гуж, не говори что не дюж.

или если про футбол, взял мяч - х#ячь)))
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§ Vital
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5852
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята. Не давите))) у меня ж есть личная жизнь. Я и так вчера лишнего накидал тут. Лиля походу в шоке))) :lol:
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§ Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5442
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Какой такой личный жизын без Лили? :-o
Или вы вместе тусите в Питере?))
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§ Обликоморале
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5442
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аушки, а что с сайтом происходит.
НГ уже под колпаком спецслужб что ли?
Сайт ''висит не по децки''.
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§ Ваш земляк
Re: Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1836
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 17.07.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас во ВКонтакте увидел видео, где мелкошапочные в количестве 600 человек пели песню Имаджине Драгонс "Беливер". Прикольно! А ещё советую найти в Ютубе группу Pentatonix. Шедевральное исполнение акапелла! Я даже себе на комп накачал видюшек.
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