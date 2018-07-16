211 Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2850

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:23 Цитата: Обликоморале:

особенно под стенами акимата и прокуратуры.

Проверим .

Ты не под стенами акимата и тем более прокуратуры боялся ходить, отстоять улицу Тарана..

О чем ты?

К чему такой ёрнический Пафос?

Каждый знает что он стоит или чего..

Однако же зачем так преувеличивать?