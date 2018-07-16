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≡ «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!» - в департаменте по делам госслужбы подвели итоги полугодия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!» - в департаменте по делам госслужбы подвели итоги полугодия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33159
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководители департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области отметили, что обеспокоены текучкой кадров, командными перемещениями госслужащих и тем, что чиновники не хотят занимать руководящие должности.
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§ 211
Re: «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!»...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человека нужно обучать работе, все объяснят

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31696

Хм..
Зачем тогда вообще он нужен на той работе, где его нужно обучать..
Так и я могу стать акимом, вот только обучусь на новом месте акимовском..
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§ bgb
Re: «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!»...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.07.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
начальников сажают, начальникам надо уметь угождать вышестоящим, исполнять их повеления, даже если это идет вразрез с законом.
"какой ты начальник, если это не можешь сделать? не бойся, наверху всё схвачено! тебя никто не тронет! ты в нашей команде или нет? помни, кто тебя сделал начальником!".
примерно такой набор цитат слышит каждый начальник перед тем как вляпаться. после того, как его повяжут, произносители этих цитат сразу делают удивленные лица... они-то ни при чем, а ты выкручивайся сам...
все начальники имеют манеру выгонять подчиненных на работу в субботу.
"смотрите, акиматовские все выходят! у вас что, работы нет? вдруг кто-то позвонит и задаст вопрос?".
это набор цитат начальников.
часть из них приходит неизвестно откуда, порой вообще не понимают ничего в работе ведомства, которым взялись руководить. но умеют важно раздувать щеки, хмурить брови и строго говорить.
потом начинают искать пути обогащения через взятки, услуги и откаты, создают схемы. им кажется, что они не попадутся, как их глупый предшественник. но все схемы имеют одинаковую основную структуру...
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§ bgb
Re: «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!»...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.07.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
представьте, что будет, если на улицы костаная выпустить робокопа? сколько он проработает и кто его сломает? 8-)
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§ Алиса
Re: «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!»...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 16.07.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Зачем тогда вообще он нужен на той работе, где его нужно обучать..
Так и я могу стать акимом, вот только обучусь на новом месте акимовском

слышала (да и сама видела подобное) такие рассуждения: можно любого с улицы взять на чье-то место - просто научи его как и что делать и ... увольняйся. Не от одного человека с опытом работы (в той же бухгалтерии) слышала как таким образом их "убирали" - сажали рядом своих тупеньких родственников/знакомых и требовали!!!!, чтобы их научили что и как делать. :-x

[Исправлено: Алиса, 16.07.2018 - 13:28]
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§ Обликоморале
Re: «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!»...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5442
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расчехляются по тихоньку бюрократы. :lol:
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§ Vital
Re: «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!»...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5852
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:

Это не только у них происходит. Вспомни ссср. Первую зарплату ты обязан про пить с коллективом. Долг.
Второе. Если в какой организации все воруют то и новенький обязан воровать. Не будешь? Схавают . Ярмо повешают что ты тунеядец и бракодел.
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§ Vital
Re: «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!»...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5852
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
Чуешь к чему я виду? Если приходит новенький , молодой, умный который хочет процветание стране. И готов служить ей честно за хорошую зарплату в гос аппарат а там уже сложенная годами схема то он не че не сможет сделать пока САМ руководитель незахочет что то поменять .
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§ arman_kst
Re: «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!»...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо больше садить тех, кто берет откаты
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§ bgb
Re: «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!»...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3865
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.07.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Надо больше садить тех, кто берет откаты

не только садить, но и разорять, включая ближайших родственников! но и это не единственное решение проблемы...
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