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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33159
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто решил, что наш бизнес стал настолько идеален, что надо советоваться с ним? Иначе как объяснить правило, по которому акимат должен консультироваться с бизнесом при введении предельных цен на социально значимые товары?
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6122
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.07.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не, это было же. Максимальная цена на хлеб

В магазине цену на хлеб никто не регулировал,пекарням там муку вроде выдавали по сниженным ценам,а в магазе только последний идиот продукт номер один будет дороже всех продавать,вмешательство акимата в этом вопросе и не требовалось.
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§ Обликоморале
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5442
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.07.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже честно говоря, перечитав два раза, не понял, что хотел сказать автор.
Предлагает кошмарить бизнес? :lol:
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§ Trueman4400
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 16.07.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:Спекулянты, снижайте маржу. Только в кз она такая.

как скажете тоже :lol:
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§ Vradon
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Vradon


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Сообщений: 54
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 16.07.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин Воронин считает, что не надо поддерживать развитие малого и среднего бизнеса в стране, который бесспорно основа любой экономической системы.Господин Воронин против развития рыночной экономике и хлеб у нас не вкусный и водочка так себе. Господин Воронин всегда критикует, не видя ничего хорошего. А то, что сегодня сделано в Казахстане уже признано брендом и то, что наши предприниматели активно участвуют в социалке, создают рабочие места и действительно выпускают качественную продукцию. Так что, господин Воронин, пейте водку российского производителя. ешьте импортную колбасу и жуйте другой хлеб. Благо этого у нас навалом и наши производители достойно с этими товарами конкурируют. При этом не забывайте иногда веселить народ своими перлами.
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§ Khalisi
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Khalisi


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Сообщений: 5
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 16.07.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Действительно, не понятен смысл. Задушить бизнес предлагает он? Сам же пишет, если факты есть наказывают. И да, суть бизнеса прибыль, а как иначе? Воронин пишет соглашусь в некоторой мере....Так либо соглашайтесь, либо нет. Быть беременным немножко нельзя, как-то так!
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§ Сержант Рипли
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Сержант Рипли


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Сообщений: 1
Регистрация: 07.07.18
Отправлено: 16.07.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:Очередная бредовая статья от товарища который всю жизнь прожил при социализме и никак не может свыкнуться с новой реальностью.Всё что ему не понятно вызывает гнев и отторжение,а в голове остаётся куча вопросов на которые он видимо в силу своего возраста уже не может найти ответы.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31673

Да.... Его трудно переубедить в чем-то, так как считается, что есть его мнение, а остальное все плохо. Как бы когда писалась статья не плохо было бы посчитать сколько людей заняты в этой сфере. Не плохо было бы осознать, что вообще сделано предпринимателями в регионе, да и в стране в целом. Но видимо это мало значит.
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§ Trueman4400
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Trueman4400


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Сообщений: 87
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 16.07.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:и то в ходу беларусская и миасская мебель , из одежды китай и турция , консервы и конфеты половина привозные , даже водка пошла российская

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31673&start=0#comment_1

Это, друг мой. называется конкуренция, вполне нормальное явление в экономике. Вам страшно от этого, если нет зря! Ибо только в конкуренции развитие происходит.
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§ unrepeatable
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
unrepeatable


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Сообщений: 8
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 16.07.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
господин Воронин, смысл вашей статьи - как бы призыв к конкурентноспобоности или как понимать?) Вы что ни разу не слышали положительных отзывов о нашем натуральном казахстанском производителе? А не развитие именно малого и среднего бизнеса способствует развитию экономики страны, в целом? Не с них ли начинается весь фундамент? тот нижний поддереживающий слой???
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§ unrepeatable
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 16.07.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще раз как горох об стенку - ваш призыв к чему? Смысл в итоге Вашей статьи? Вашего рвение призвать к чему? Ну давайте перестанем тогда делать свое, че "позориться"
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§ zhumanova01
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
zhumanova01


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Сообщений: 10
Регистрация: 09.07.18
Отправлено: 16.07.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем печь хлеб из натуральной муки, если можно сыпануть разрыхлитель и брать деньги за батон, надутый воздухом? Зачем делать хорошую водку, если можно плохую? Зачем строить дома качественно, если можно и плоховато, с плесенью на стенах? Зачем кормить кур или бычков натуральной пищей, если на анаболиках и стероидах они растут быстрее и себестоимость ниже? Все товары должны ломаться достаточно быстро, чтобы клиент вскоре покупал новые.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31673
Вы что серьёзно? Вы очень сильно ошибаетесь! На наш продукт есть спрос. Вы наверное не видели? Да оно дорогое, он оно оправдывает потраченные деньги! Очень много казахстанских брендов которые экспортируется в зарубеж. Например КОБЫЛЬЕ МОЛОКО SAUMAL,Textiline,AIKA ALEM и т.д.
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§ zhumanova01
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
zhumanova01


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 09.07.18
Отправлено: 16.07.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Н.Воронин на сегодняшний день всем предоставляется выбор, если вы хотите качественный продукт, то соответственно оно будет дороже. Мне кажется вы не пользуетесь казахстанский брендом?!
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§ Обликоморале
Re: Николай ВОРОНИН: Идеальный бизнес?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5442
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое ощушение, что толпа ботов отметилась как по заданию. :lol:
И вроде все правильно, но как под копирку написанно.
Не палились бы так .
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