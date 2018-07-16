Цитата: А женщины дорожат сожителями больше, чем детьми. Все это мы связываем с деградацией института



Я даже и незнаю как это все будет выглядить в моей ситуации.

Во первых я пока живой не кому не дам воспитывать моих детей. Моя одинока и она знает прекрасно что я своих детей не одному сожителю не отдам. ( может по этому замуж не вышла до сих пор) . Я просто не потерплю что б кто то чужой трогал и воспитывал моих детишек. ( только после моей смерти). ТОЧЬКА!