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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то привез сюда многочисленных детишек..
Они от радости что покинули городишко, обнимаются..



Ну и попер на Боровское..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Боровском сразу бросается величие Церкви..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже тут своя Набережная..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданно Астановки..

12eecdaeb5b9.jpg
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поближе..
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5850
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Это какое боровское? То что на петропавл ехать?
Ухты. Незнал что там так чисто и культурно. Как в городе прям . Там в дали многоэтажки что ли? Просто я там не был не когда.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Это какое боровское? То что на

А фик его знает, Владимировка где, Михайловка Степановка Ивановка..
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5850
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Марик. Клянусь. Я ваще незнаю где ивановка степановкаи т.д. . Не орентируюсь я в наших деревнях . Раз матаешся. Скидывай по больше. Ну владимировка я знаю. Значит туда. Я правильно понял
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
владимировка я знаю. Значит туда. Я правильно понял

Да, она и есть..
Ну а я пока покидаю Боровское, вторую Родину моего отца..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то сайт глючит или НГ отправили на премодерацию?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иначе где мы будем от жизни прятаться?
Вы поосторожнее то, с ДВК..
У вас же тоже есть Соглашения, которые нельзя Нарушать..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня трех детишек отвозил..
Ну разница между ними и гаратскими ну очень огромна..
Раннее я как то этого не замечал..
Гаратские наши же и они тоже наши, понятия несовместимые..
Наши максимум поиграют на улице часок или два даже.
Потом утыкаются мордой в интернет и ловят там чего то..
Деревенские сидят и недоуменно смотрят на наших, мол чо такое вообще?
Вот что интернет делает с людишками..
Ладно с нами стариканами, некоторые из нас хоть жизнь видели..
А с ними то как..
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