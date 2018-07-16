211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12957





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2850

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:30 Сегодня трех детишек отвозил..

Ну разница между ними и гаратскими ну очень огромна..

Раннее я как то этого не замечал..

Гаратские наши же и они тоже наши, понятия несовместимые..

Наши максимум поиграют на улице часок или два даже.

Потом утыкаются мордой в интернет и ловят там чего то..

Деревенские сидят и недоуменно смотрят на наших, мол чо такое вообще?

Вот что интернет делает с людишками..

Ладно с нами стариканами, некоторые из нас хоть жизнь видели..

А с ними то как..