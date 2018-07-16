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§ NG.kz
Рост половых и других преступлений в отношении несовершеннолетних в Костанайской области связывают с деградацией института семьи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33159
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увеличилось количество преступлений, совершаемых как самими подростками, так и в отношении их. Об этом сегодня, 16 июля, говорили на брифинге в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Костанайской области.
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* Vital
Re: Рост половых и других преступлений в отношении...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5850
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все беды идут от женщин. Я точно знаю. Если копнуть глубоко. Все семьи расстались из за них.
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* Vital
Re: Рост половых и других преступлений в отношении...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5850
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А женщины дорожат сожителями больше, чем детьми. Все это мы связываем с деградацией института 

Я даже и незнаю как это все будет выглядить в моей ситуации.
Во первых я пока живой не кому не дам воспитывать моих детей. Моя одинока и она знает прекрасно что я своих детей не одному сожителю не отдам. ( может по этому замуж не вышла до сих пор) . Я просто не потерплю что б кто то чужой трогал и воспитывал моих детишек. ( только после моей смерти). ТОЧЬКА!
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§ 211
Re: Рост половых и других преступлений в отношении...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Во первых я пока живой не кому не дам воспитывать моих детей.

Ну не со всеми так..
У многих отцов есть к тому же и свои детишки, когда он живет с другой и не всех может воспитывать просто физически..
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§ 211
Re: Рост половых и других преступлений в отношении...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня если родится дитя, то сразу на него отписываю все свои квартиры и на его мамашку..
Мне тогда в жизни ничего уже не нужно будет..
И если так сложится что где то пропаду там, тьфу тьфу, то ребенок и мать уже будут на всегда обеспечены..
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§ Обликоморале
Re: Рост половых и других преступлений в отношении...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5442
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опомнились, деградация.
Хмъ, да она уже давно началась.
Просто некоторые в стране тв-хабар живут.
Давайте еще европейские ценности похвалите.
Тут некоторые призывали толерантными быть к этому.
Тьху.
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