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§ NG.kz
Два с лишним месяца проработал без крыши отдел образования Узункольского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33159
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крышу, сорванную 4 мая со здания ГУ “Отдел образования Узункольского района”, починили только на прошлой неделе. Ремонт планировали закончить до 17 июля. Но 12 июля читатели сообщили на WhatsApp “НГ” о том, что ремонт не завершен.
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§ 211
Re: Два с лишним месяца проработал без крыши отдел образования...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2850
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такое "запенивают швы"?
Пена с каких это пор стала чем то влагостойким?
Я окреневаю когда на крышах ПКСК запенивает швы..
Это просто чудовищное Преступление против человечества..
Профайл
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