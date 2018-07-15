Цитата: 211:

По моему до 2х ночи по закону максимум?

По закону шуметь можно до 23.00. И если позвонить в полицию, они должны прийти и приструнить. У меня так было. В 23-й школе выпускной отмечали (давненько было), душно им стало, они, недолго думая вынесли колонки на улицу и давай в школьном дворе жечь! И что самое удивительное, с ними же были учителя, вот чем эти тётьки и дядьки думали? Музыка, ор, на весь квартал, а людям спать надо. Я так и еще и работала в субботу, так как мой учебный год ещё не закончился. Короче, около двух часов ночи меня это всё достало и звякнула в милицию. Через пять минут пришли к ним патрульные и вежливо объяснили, что это не есть хорошо. Школяры со своими недотумканными педагогами быстро угомонились. Так что, не терпите, звоните в полицию. Они в принципе реагируют, если побюлизости есть патруль, заглянут и в ваш двор.