/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 855 из 855«1...853854855
Куратор темы: drakon
§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2845
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и добираемся до Затоболовки..
Тут какие то коттеджи европейского класса и их множество..
Профайл

§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2845
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезжаем Мичурино, мост и на прямую..
Цель Родник..
Профайл

§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2845
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проезжаем Садовое, вьезжаем в Садчиковку..
Крепкий такой поселок..
Профайл

§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2845
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец попадаем на Родник..
Всюду люди с баклашками набирают драгоценную воду..
Профайл

§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2845
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вид сверху..



Почему далеко, потому что близко по правилам нельзя людей фотать..
Профайл

§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2845
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя баклашка..
Профайл

§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2845
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другой ракурс
Профайл

§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2845
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попробовал Настоящей костанайской водицы, без примесей, обалденная..
Принес еще полторашки..
Профайл

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5850
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марикело . Это точно родник? Че за труба?))))
Профайл

§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2845
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Это точно родник? Че за труба?)

Да это старый родник, трубы навтыкали для удобства..
Профайл

§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2845
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну теперь я вооружен..



Пью пью и не могу напится..
Мой первый поход за несколько лет сюда..
Профайл

§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2845
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и насытившись ледяной водицы, настоящей костанайской, вижу какие то деревья обвязанные тряпочками..
Наверно это место паломников..
Профайл

§ 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2845
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец, пройдя по счетчику 270 км, я в родных краях Рудного, города Чудного..



Приехал примерно в 19.00, выезжал в 13.30..
Так прошел мой редкий выходной..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 855 из 855«1...853854855
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 1
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх