/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Тема закрыта
Страница 75 из 75«1...737475
Куратор темы: yudjin
§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5845
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 03:49
Фоток тыща. Не хватит времени . Если честно я не в первый раз тут. Но в эти дни . Это особенные дни. Вы все наверно читали впечатление иностранцов о раши о чм. Я увидел в москве испания - россия. Там было все шикарно. Питер . Жаль я не успел на полу финал. Но. Там до сих пор атмосфера праздника. Это как новый год в детстве. Я рад что прикоснулся своей рукой к этому празднику. Не без помощи моего директора. Ему тоже низкий поклон. Такое бывает только раз в жизни. Благодаря ему я был вместе со всеми болельщиками мира. Стояли плечом к плечу)))
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5437
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 07:41
Цитата:
Vital:

Виталя, рахметище!!!
Ты и нам чуть чуть передал атмосферу и подарил праздник своим фото репортажем. :-)
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 09:22
да, мистер Витал.
мы тебе завидуем.
ты увидел то, что мы не видели.
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 09:35
смотрю еще раз музыкальную программу.
при закрытии.
слезы на глазах.
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 09:50
да. супер -пуппер.
медали судьям.
Грабар-Китарович и Макрон всех обнимают.
и своих и .. всех.
и себя в паузах.
друг друга.
Путин вешает медали.

[Исправлено: alex_60, 16.07.2018 - 10:02]
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 10:01
Цитата:
kbkz1980:
Эх Модрич,яж в него так верила


///Капитан сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира и получил «Золотой мяч».///
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 10:08
///Президент России Владимир Путин вручил серебряную медаль защитнику сборной Хорватии Домагою Виде во время церемонии награждения после финала///

чисто по человечески. вот так.
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 10:13
///Серебряный мяч» достался игроку средней линии команды Бельгии Эдену Азару, а бронзовый — нападающему сборной Франции Антуану Гризманну.
19-летний Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018, а «Золотая перчатка» голкипера номер один досталась стражу ворот сборной Бельгии Тибо Куртуа.///

Прощай Чемпионат. До новых встреч.
в Катаре. жарко вроде там.
ноябрь- декабрь.
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1833
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.18 - 10:17
Цитата:
Vital:
Еще не много накидаю фоток. Так. Просто. Кому не интереснно не смотрите)

Ну ты же не Шрайбикус со жратвой! Кидай! Интересно!
Профайл

§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5428
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.07.18 - 18:12
Чемпионат завершен! Всем спасибо за поддержание темы.
Самому пришлось в последнюю неделю отлучиться от форума - многочисленные родственники с родины теперь уже бывших чемпионов мира нагрянули... а это не легко, однако...
Тему закрываю.
Профайл
Тема закрыта
Страница 75 из 75«1...737475
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 2
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх