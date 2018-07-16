Обликоморале Re: Антифлуд для адекватныхъ. #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5437

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:07 Цитата: drakon:



Вроде нет, инфы очень мало.

Вкратце.

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На чемпионат мира по болотному футболу собирается ежегодно около 300 команд - в разные годы туда приезжали команды из Финляндии, России, Швеции, Норвегии, Дании, Польши, Германии, Франции, Италии, Испании, Турции, Швейцарии, США, Англии, Голландии, Бельгии и даже с Ямайки.



Турнир проходит в шести категориях - мужской профессиональной и любительской, женской профессиональной и любительской, смешенной и так называемой фрик-лиге, где участники играют в смешных костюмах. В каждой команде шесть игроков на поле - пять полевых и вратарь - и до девяти запасных.



Как вид спорта футбол на болоте сравнительно молодой - он начался с идеи финского лыжника Эса Ромппайнена. Тот в 1996 году решил, что игра в футбол на топкой болотистой почве станет отличным упражнением для его партнеров по лыжным гонкам. Первый чемпионат Финляндии прошел уже на следующий год - в 1997 году. В 2000-м турнир приобрел статус чемпионата мира.