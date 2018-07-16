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§ NG.kz
Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет полицию в избиении
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
35-летний житель Костаная Алексей ПЛЯСКОВСКИЙ заявляет, что 23 июня полицейские задержали его по непонятной причине в центре города и погрузили в машину, где сильно избили. В тот день в нескольких городах Казахстана были задержаны местные жители по подозрению в участии в митингах.
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§ Сабыр
Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет...
Сабыр


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Сообщений: 13
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ютуб глушат,в синих футболках нельзя ходить и сидеть,что дальше?? Если у нас так всё прекрасно,то почему они так боятся и чего??
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§ arman_kst
Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет...
arman_kst


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Сообщений: 12
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уволить надо тех кто нанес травмы, это статья УК РК
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§ Vital
Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5845
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Незнаю. Я б подумал еще . Мне он чет не внушает доверия . В жизни я стараюсь таких стороной обходить. Незнаю почему. Чуйка такая. Каким то шестым чувстовом чувствую что он не нормальный
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§ Обликоморале
Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет...
Обликоморале


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Сообщений: 5437
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально парняга встрял.
Полиция и СОБР совсем одно с другим попутали.
Мдя.
Удачи ему в поиске правды и наказание виновных в случившимся.
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§ Обликоморале
Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5437
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

А чуйка тут при чем?)))
Ты вот обошел бы, а полицейские наоборот. :lol:
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§ Vital
Re: Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5845
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ну тогда совет пусть футболку свою синию на черную поменяет. Я вот хожу в черной футболке и меня не какой собр не обижает:))) :lol:
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