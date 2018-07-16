NG.kz Пришел на площадь в синей футболке - костанаец обвиняет полицию в избиении



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33156

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:22 35-летний житель Костаная Алексей ПЛЯСКОВСКИЙ заявляет, что 23 июня полицейские задержали его по непонятной причине в центре города и погрузили в машину, где сильно избили. В тот день в нескольких городах Казахстана были задержаны местные жители по подозрению в участии в митингах.

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