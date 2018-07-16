Vital Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12951





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5845

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:10 Цитата: 211:



Это какое боровское? То что на петропавл ехать?

Ухты. Незнал что там так чисто и культурно. Как в городе прям . Там в дали многоэтажки что ли? Просто я там не был не когда.