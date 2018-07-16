bgb Re: «Бумажки на бумажки перекладывать - не в этом ваша работа!»... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3862

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:18 начальников сажают, начальникам надо уметь угождать вышестоящим, исполнять их повеления, даже если это идет вразрез с законом.

"какой ты начальник, если это не можешь сделать? не бойся, наверху всё схвачено! тебя никто не тронет! ты в нашей команде или нет? помни, кто тебя сделал начальником!".

примерно такой набор цитат слышит каждый начальник перед тем как вляпаться. после того, как его повяжут, произносители этих цитат сразу делают удивленные лица... они-то ни при чем, а ты выкручивайся сам...

все начальники имеют манеру выгонять подчиненных на работу в субботу.

"смотрите, акиматовские все выходят! у вас что, работы нет? вдруг кто-то позвонит и задаст вопрос?".

это набор цитат начальников.

часть из них приходит неизвестно откуда, порой вообще не понимают ничего в работе ведомства, которым взялись руководить. но умеют важно раздувать щеки, хмурить брови и строго говорить.

потом начинают искать пути обогащения через взятки, услуги и откаты, создают схемы. им кажется, что они не попадутся, как их глупый предшественник. но все схемы имеют одинаковую основную структуру...