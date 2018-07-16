/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Четырехлетний ребенок выпал из окна 5 этажа в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Четырехлетний ребенок выпал из окна 5 этажа в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Происшествие случилось в Рудном 15 июля. Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, мальчик 4-х лет остался без присмотра родителей и выпал из окна 5 этажа.
Читать новость

§ АбраКадабра
Re: Четырехлетний ребенок выпал из окна 5 этажа в Рудном
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорейшего выздоровления малышу!
Профайл

§ Vital
Re: Четырехлетний ребенок выпал из окна 5 этажа в Рудном
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5837
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что ж они все в окна лезут? Непомню я такого из своего детста что б мы лезли в окна. Скорее наооборот с улицы фиг загонишь. Родители может детей в песочьнице чаще надо выводить каждый день хоть на часик .
Профайл

* Сергей_я
Re: Четырехлетний ребенок выпал из окна 5 этажа в Рудном
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2510
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.07.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Непомню я такого из своего детста что б мы лезли в окна.

В нашем,ну или в моем детстве, окна были с форточками, до которых ребенок не достал бы никогда. Сейчас форточка в пластиковом окне на всю длину окна, вот поэтому в наше дество с окон никто и не выпадал. Стекло тяжелее разбить ,чем москитку скинуть. Дети скорее всего видят в москитной сетке надежную опору вот поэтому и падают.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Сергей_я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 147
Пользователей: 2
Всего: 149

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх