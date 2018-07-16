Цитата: Vital:

Непомню я такого из своего детста что б мы лезли в окна.

В нашем,ну или в моем детстве, окна были с форточками, до которых ребенок не достал бы никогда. Сейчас форточка в пластиковом окне на всю длину окна, вот поэтому в наше дество с окон никто и не выпадал. Стекло тяжелее разбить ,чем москитку скинуть. Дети скорее всего видят в москитной сетке надежную опору вот поэтому и падают.