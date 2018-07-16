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§ NG.kz
81-летняя женщина утонула в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33156
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Труп пенсионерки в Тоболе, в районе садового общества "Дорожник", 14 июля обнаружили местные жители. На место они вызвали сотрудников полиции. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
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§ 211
Re: 81-летняя женщина утонула в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Это не котлован там на дачах?
Как то давным давно купался там..
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§ АбраКадабра
Re: 81-летняя женщина утонула в Костанае
АбраКадабра


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Сообщений: 15
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то в этом году много утопленников!
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§ drakon
Re: 81-летняя женщина утонула в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14124
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

утонула при неизвестных обстоятельствах

Уголовное дело по ст.105 - нужно возбуждать.Убийство... 8-)
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§ bgb
Re: 81-летняя женщина утонула в Костанае
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3862
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.07.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Уголовное дело по ст.105 - нужно возбуждать.Убийство...

если на ней была одежда.
но могла старушка просто устать от жизни...
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§ drakon
Re: 81-летняя женщина утонула в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14124
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
но могла старушка просто устать от жизни...

Могла,но это нужно - доказать... 8-)
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§ Сабыр
Re: 81-летняя женщина утонула в Костанае
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сама она... Записку оставила.
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