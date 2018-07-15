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Куратор темы: Обликоморале
§ drakon
Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14124
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Еще не вечер. :-P

Чёрная ночь для Кроации - наступила... :-o
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это было наверное в последний раз...


нет . забили второй раз.
ты это давай. против моих.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5431
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Для хорватов и серебро достижение, хотя по игре заслуживают и золото.
А что там сборная Германии?))
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§ drakon
Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14124
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А что там сборная Германии?))

Ещё в Евросоюзе... :lol:
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1833
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.18 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я за лягушатников болел. Вот не знаю почему, но почему-то к хорватам с подозрением отношусь. Особенно Марко Крокоп раздражает.
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§ Медный
Антифлуд для адекватныхъ.
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2387
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.07.18 - 02:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тут футбол, тьфу.
Мимо Плазы проезжал сегодня.. народу собралось тысяча наверное, все местные сто/шиномонтажники сидели около своих "вагончиков".. работа встала :lol:
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5431
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

:lol:
Не расстреляли?)
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5431
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 07:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Ну не шкни. :lol:
День такой вчерась был.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
И тут футбол, тьфу.


извиняться умеешь?
пока на этом остановлюсь.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вечер. супер.
и главное много живых
это супер-супер.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот и что теперь делать. после пятого места.
жить просто что ли. не катит.
надо что то придумать.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5431
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пока на этом остановлюсь

Бить поди будешь?))
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5431
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
. не катит.
надо что то придумать.

Если кому-то мало ЧМ-2018, то в Финляндии проходит 20-й чемпионат мира среди команд по болотному футболу. 165 команд более, 2000 футболистов. По уши в грязи и эмоциях. :lol:
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* Vital
Боротся с тероризмом и с марикело решили форумчане нг)))
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5837
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :lol:
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§ drakon
Боротся с тероризмом и с марикело решили форумчане нг)))
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14124
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
в Финляндии проходит 20-й чемпионат мира среди команд по болотному футболу

Казахстан участвует?... :lol:
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