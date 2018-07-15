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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: 211
§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Нафига радиатор возле унитаза?
Та же ногу поставить некуда.
Придётся поперёк садиться

Да там пол такой холодный, само то обогрев провести под полом, но это столько работы.
Первый этаж, отопление сверху идет, и по забитым стоякам не доходит почти.
Вот полотенчик стояк смотрю один новый..
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§ bgb
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3858
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.07.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

мдааа... отопление серьезное. соседние дома не посадишь? ;-)
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§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.07.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
отопление серьезное. соседние дома не посадишь

Они меня все посадили..
Сколько можно..
Если б хотя бы соседи стояки вместе поменяли..
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Страница 79 из 79«1...777879
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