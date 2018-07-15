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≡ Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33155
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты! Конкретно ты, кто купил магнитолу себе в тачку, чей сабвуфер шатает стекла и доводит до инфаркта бездомных кошек. Молодец, четкий пацан. Но странно одно - я почему-то знакомлюсь с твоим плей-листом, засыпая у себя в кровати.
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§ Vital
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5832
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто седня ночью Юлию разбудил?. :lol:
Признавайтесь)))
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§ таноми52
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
таноми52


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Сообщений: 80
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.07.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно! Вынуждена отрывать окно, и, грубо говоря, задолбали попсой, которая звучит во дворе иногда и до 2-х ночи! Молодёжь тусуется и "наслаждается", и чем громче сия музыка, тем, видимо, больше "наслаждение"!
Не сомневаюсь, что у нас есть истинные любители классической музыки. НО, люди, вы когда-нибудь слышали, чтобы из открытого окна, или во дворе, особенно после 11-ти вечера, гремели "Славянский марш" или "Танец Феи Драже" Чайковского, знаменитые во всём мире?
НЕТ, потому что уровень культуры этих граждан, не позволяет навязывать окружающим свои увлечения, да и просто шумом отравлять им жизнь!
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§ Тюльпанчик
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Тюльпанчик


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Сообщений: 401
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 15.07.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подписываюсь под каждым словом! Иной раз музыка так долбит, что на четвертом этаже все дребезжит, и мне вот интересно всегда, как этот водятел едет , у него уши не отваливаются, голова на кусочки не разрывается?

И кстати, я заметила, что днем любителей громкой музыки нет на улице, за весь день максимум 1-2 таких машины проедет, но как дело к вечеру, у нас дискотека начинается.
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§ Тюльпанчик
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 15.07.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С тем, что ночью во дворах музыку включают, я не сталкивалась, ибо окна выходят не во двор, а на проезжую часть. В центре. И вот тут, поверьте, творится нечто. Так еще и рядом светофор, эти музыканты не просто проезжают мимо, они еще радуют нас шикарной музыкой, пока на красном стоят.
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§ 211
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
211


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Сообщений: 2816
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бузова это феномен сегодняшней России..
Сродни сегодняшнему Израилю..
Раньше был Цой, ДДТ, Макаревич..
Сегодня это Бузова и детишки Олигархов типа Тимати..
Но стране это только на пользу..
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§ Алиса
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4248
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.07.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тюльпанчик:
Так еще и рядом светофор, эти музыканты не просто проезжают мимо, они еще радуют нас шикарной музыкой,

а кому посчастливилось, помимо вышеназванного, обрести в соседях кафе - так там вообще песня, точнее песни, помимо автошедевров совмещающих это с автосигналами , еще и визги посетителей кафе - и это почти всю ночь.
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§ Ваш земляк
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1833
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 15.07.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю простой и дешёвый способ борьбы с такими меломанами - набираете в пластиковую бутылку или пакет воды и просто сбрасываете на крышу. Профит. Человек, если не окончательно дурак, должен понять.
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* drakon
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14121
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
еще и визги посетителей кафе - и это почти всю ночь.

Алиса,мой совет - сменить квартиру... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5428
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто такая Бузова? :-o :oops:
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§ Алиса
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4248
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.07.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алиса,мой совет - сменить квартиру...

Ахаха, менять квартиру - это вариант)))) Люди живут в хороших (качественных имеется в виду) домах, в хорошем районе (инфраструктура вся рядом) уже по многу лет - и из-за ...ов менять место жительства. Я б на это не подписывалась. Это глупость.
В то же время, это - шумовые эффекты в позднее время и т.п. - показатель работы правоохранительных органов - обеспечение. Вести речь, что у работников рабочее время до 20.00, к примеру - смешить тапочки. Они - организация, которая должна работать круглые сутки. У нас немало организаций, где работники (согласно графику) в любое время дня и ночи выходят на разного рода порывы, поломки и т.п. Или же их вызывает дежурный диспетчер, или же они сами находятся на рабочем месте.
И органы правопорядка ничем не отличаются от них.
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§ 211
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
визги посетителей кафе - и это почти всю ночь.

По моему до 2х ночи по закону максимум?
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§ Алиса
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4248
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.07.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
По моему до 2х ночи по закону максимум?

закон для всех по разному ... судя по некоторым кафе - до последнего посетителя... а вдруг еще чего закажут ;-) :lol: :lol: :lol:

вот интересно, к примеру, кто у Веста живет - там до какого времени для жителей "счастье" длится)))

[Исправлено: Алиса, 15.07.2018 - 19:23]
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§ 211
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2816
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.07.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
закон для всех по разному ... судя по некоторым кафе - до последнего посетителя

У меня под окнами просто Пельменная, так иногда собираются там кто то..
А так повезло что пельменная..
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§ amduscias
Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова!
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6269
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 16.07.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Бузова это феномен сегодняшней России.

То что дешёвок из подворотни нынче величают светскими львицами, это я привыкла. Но чтобы феносеном... Эк Марик хватил!
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