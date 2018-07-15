Алиса Re: Юлия КУКУШКИНА: Осторожно, Бузова! #10





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Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:04 Цитата: drakon:

Алиса,мой совет - сменить квартиру...

Ахаха, менять квартиру - это вариант)))) Люди живут в хороших (качественных имеется в виду) домах, в хорошем районе (инфраструктура вся рядом) уже по многу лет - и из-за ...ов менять место жительства. Я б на это не подписывалась. Это глупость.

В то же время, это - шумовые эффекты в позднее время и т.п. - показатель работы правоохранительных органов - обеспечение. Вести речь, что у работников рабочее время до 20.00, к примеру - смешить тапочки. Они - организация, которая должна работать круглые сутки. У нас немало организаций, где работники (согласно графику) в любое время дня и ночи выходят на разного рода порывы, поломки и т.п. Или же их вызывает дежурный диспетчер, или же они сами находятся на рабочем месте.

И органы правопорядка ничем не отличаются от них.