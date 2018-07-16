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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5832
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.18 - 03:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фоток тыща. Не хватит времени . Если честно я не в первый раз тут. Но в эти дни . Это особенные дни. Вы все наверно читали впечатление иностранцов о раши о чм. Я увидел в москве испания - россия. Там было все шикарно. Питер . Жаль я не успел на полу финал. Но. Там до сих пор атмосфера праздника. Это как новый год в детстве. Я рад что прикоснулся своей рукой к этому празднику. Не без помощи моего директора. Ему тоже низкий поклон. Такое бывает только раз в жизни. Благодаря ему я был вместе со всеми болельщиками мира. Стояли плечом к плечу)))
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5428
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Виталя, рахметище!!!
Ты и нам чуть чуть передал атмосферу и подарил праздник своим фото репортажем. :-)
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, мистер Витал.
мы тебе завидуем.
ты увидел то, что мы не видели.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрю еще раз музыкальную программу.
при закрытии.
слезы на глазах.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да. супер -пуппер.
медали судьям.
Грабар-Китарович и Макрон всех обнимают.
и своих и .. всех.
и себя в паузах.
друг друга.
Путин вешает медали.

[Исправлено: alex_60, 16.07.2018 - 10:02]
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Эх Модрич,яж в него так верила


///Капитан сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира и получил «Золотой мяч».///
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Президент России Владимир Путин вручил серебряную медаль защитнику сборной Хорватии Домагою Виде во время церемонии награждения после финала///

чисто по человечески. вот так.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Серебряный мяч» достался игроку средней линии команды Бельгии Эдену Азару, а бронзовый — нападающему сборной Франции Антуану Гризманну.
19-летний Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018, а «Золотая перчатка» голкипера номер один досталась стражу ворот сборной Бельгии Тибо Куртуа.///

Прощай Чемпионат. До новых встреч.
в Катаре. жарко вроде там.
ноябрь- декабрь.
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§ Ваш земляк
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1833
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Еще не много накидаю фоток. Так. Просто. Кому не интереснно не смотрите)

Ну ты же не Шрайбикус со жратвой! Кидай! Интересно!
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