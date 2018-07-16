Vital Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #1111





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5832

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:49 Фоток тыща. Не хватит времени . Если честно я не в первый раз тут. Но в эти дни . Это особенные дни. Вы все наверно читали впечатление иностранцов о раши о чм. Я увидел в москве испания - россия. Там было все шикарно. Питер . Жаль я не успел на полу финал. Но. Там до сих пор атмосфера праздника. Это как новый год в детстве. Я рад что прикоснулся своей рукой к этому празднику. Не без помощи моего директора. Ему тоже низкий поклон. Такое бывает только раз в жизни. Благодаря ему я был вместе со всеми болельщиками мира. Стояли плечом к плечу)))