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§ NG.kz
Площадь возле ЦУМа в Костанае после дождя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33151
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии площади возле ЦУМа прислал на редакционный ватсапп пользователь Николай.
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§ 211
Re: Площадь возле ЦУМа в Костанае после дождя
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2811
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.07.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радоваться надо..
Я бы в сланцах там сейчас побегал..
Жара на улице..
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§ yudjin
Re: Площадь возле ЦУМа в Костанае после дождя
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5427
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.07.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что будет с новой брусчаткой?

А кого это волнует?...зато дюже бАрдово и узорчато...як того бастык хотел.
А вода там всегда стояла..что 5 лет назад, что сейчас

как грится умные учатся на своих ошибках, дураки - на чужих... наши - не обучаемы!
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§ bgb
Re: Площадь возле ЦУМа в Костанае после дождя
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3858
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.07.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я бы в сланцах там сейчас побегал..

приезжай зимой с коньками)))
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§ arman_kst
Re: Площадь возле ЦУМа в Костанае после дождя
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что значит куда смотрит акимат? Где ливневка
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