yudjin Re: Площадь возле ЦУМа в Костанае после дождя #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5427

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:41 Цитата: Что будет с новой брусчаткой?

А кого это волнует?...зато дюже бАрдово и узорчато...як того бастык хотел.

А вода там всегда стояла..что 5 лет назад, что сейчас



как грится умные учатся на своих ошибках, дураки - на чужих... наши - не обучаемы!