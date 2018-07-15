alex_60 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12801





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:09 Цитата: drakon:

А арбуз то Итальянский,химозный,



у вас я знаю все арбузы красные.

у нас тоже. сейчас.

а в наше время сам знаешь какие были.

только в августе , маленькие, наурзумские,

с моей маленькой родины.

где я стог сена сжег.