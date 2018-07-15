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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5428
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ему как всегда померещилось.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14119
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ему как всегда померещилось.

Ничё не - померещилось. Я сам видел фотку... :oops: :-P
И читал ваши выступления... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5428
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дракоша завязывай лукавить и выгоражить сваво кента.
Я ващпе к арбузам отношения не имел, не лепи мне горбатого.
А то уже как оцифрованный огульно начинаешь. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5428
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А ему, это не о тебе была речь.
Мерешиться всегда тваму кенту, а за то шо врет и лукавит получает подзатыльники.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14119
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа! 4:1. Что то Алекс - молчит.
А арбуз то Итальянский,химозный,

как говорит Лилли... :lol: :oops:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


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Сообщений: 760
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А арбуз то Итальянский,химозный,


у вас я знаю все арбузы красные.
у нас тоже. сейчас.
а в наше время сам знаешь какие были.
только в августе , маленькие, наурзумские,
с моей маленькой родины.
где я стог сена сжег.
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