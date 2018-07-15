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Куратор темы: Обликоморале
§ drakon
Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14119
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Еще не вечер. :-P

Чёрная ночь для Кроации - наступила... :-o
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 750
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это было наверное в последний раз...


нет . забили второй раз.
ты это давай. против моих.
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* Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5428
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Для хорватов и серебро достижение, хотя по игре заслуживают и золото.
А что там сборная Германии?))
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§ drakon
Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14119
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А что там сборная Германии?))

Ещё в Евросоюзе... :lol:
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1832
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.18 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я за лягушатников болел. Вот не знаю почему, но почему-то к хорватам с подозрением отношусь. Особенно Марко Крокоп раздражает.
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§ Медный
Антифлуд для адекватныхъ.
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2387
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.07.18 - 02:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тут футбол, тьфу.
Мимо Плазы проезжал сегодня.. народу собралось тысяча наверное, все местные сто/шиномонтажники сидели около своих "вагончиков".. работа встала :lol:
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* Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5428
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

:lol:
Не расстреляли?)
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* Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5428
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.18 - 07:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Ну не шкни. :lol:
День такой вчерась был.
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